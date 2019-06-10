Санкт-Петербург, 10 июня, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Глава корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в настоящее время необходимо развивать арктическое круизное судостроение в России. По его словам ОСК уже разработала проекты таких лайнеров. Об этом сообщает Агентство бизнес новостей.

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Обязательно вертолетная площадка, ледокольный корпус, ледовый пояс, который позволяет вмораживаться во льды, пятизвездочные интерьеры, сделанные под искушенных заказчиков, это общественные зоны с казино, но только если разрешат. Это та тема, которую нужно согласовывать и уточнять законодательство, рассказал Рахманов о том, что будет на борту таких лайнеров в интервью ОТР.

Как сообщает Рахманов, казино на борту поможет окупаемости и привлечет другой контингент к круизам в Арктику.

Такой «Лас-Вегас» на воде, по словам главы корпорации, будет рассчитан на 350 пассажиров. Стоимость одного лайнера, который будет выполнен по всем канонам полноценных пятизвездочных гостиниц, будет составлять 250−300 млн евро.

Напомним, председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации является бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он занял эту должность 25 декабря 2018 года.