Киев, 10 июня, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Основным поставщиком энергетического угля на Украину продолжает оставаться Российская Федерация.

(сс) Pavlofox Уголь

Соответствующий вывод можно сделать из статистики, обнародованной сегодня, 10 июня, украинской государственной фискальной службой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, по сравнению с январем-маем 2018 года Украина в текущем году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, на 1,3% — до 1,265 млрд долл. За отчетный период на эти деньги было импортировано 9,1 млн тонн угля.

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2019 года составил $812,3 млн (64,2% от общей суммы), из США — $379,5 млн (30% от общей суммы). На третьем месте среди поставщиков — Казахстан, но в сравнении с первыми двумя экспортерами его вклад в украинский угольный баланс минимален.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство России приняло решение, что с 1 июля 2019 года все поставки угля и другой продукции на Украину будут вестись только при получении в Минпромторге РФ отдельных специальных разрешений. В конце мая заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский уточнил, что компании, заинтересованные в поставках угля на Украину, подали в Минпромторг РФ соответствующие заявки.