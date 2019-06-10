Вашингтон, 10 июня, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести новые пошлины на товары, произведенные на территории Китайской Народной Республики, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Японии 28−29 июля. Об этом Трамп заявил в интервью CNBC.

Дональд Трамп

Трамп заявил, что Си Цзиньпин, скорее всего, на G20 приедет, так как это в его же интересах.

«Думаю, он приедет, и мы заключим прекрасную сделку», — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом американский лидер тут же заявил, что в случае, если глава Китая проигнорирует встречу, Вашингтон немедленно повысит пошлины на китайские товары — вплоть до 35−40%.

Отдельно Трамп отметил, что Си Цзиньпин — «очень умный и потрясающий человек», но он, конечно же, выступает на стороне Китая, который противостоит США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в конце июня возможно введение новых ограничений в отношении китайского импорта. Эти ограничения как раз и будут подготовлены к возможной встрече Трампа с Си на саммите G20. При этом Мнучин выразил надежду, что Пекин и Вашингтон все же смогут как-то договориться.