Мордовия, 27 июля, 2005, 13:09 — ИА Регнум. В Саранске решением суда выселены первые должники за услуги ЖКХ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе городской администрации, семья, состоящая из трех человек, в течение полугода не выплачивала квартплату. Задолженность на начало мая составляла почти 21 тыс. рублей. В результате рассмотрения иска городской администрации к задолжавшей семье Ленинский народный суд вынес решение о выселении должников с предоставлением другого жилого помещения (комнаты в общежитии общей площадью 21,8 кв. м.). В пресс-службе отметили, что подобная практика по отношению неплательщикам будет применяться и впредь. Однако теперь в суды будет обращаться не администрация Саранска, а районные дирекции единого заказчика, в ведении которых находится городском жилье.