Аул Хабез, Карачаево-Черкесия, 10 июня, 2019, 17:22 — ИА Регнум. По требованию прокуратуры в Карачаево-Черкесии уволен водитель, находившийся за рулем школьного автобуса пьяным. Привлечено к дисциплинарной ответственности и должностное лицо, осуществляющее работу с кадрами, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Kurganobl.ru Школьный автобус

Напомним, «Газель», перевозившая школьников в селе Хабез, была остановлена инспекторами ГИБДД 29 мая. Проверка показала, что водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у него при себе не было водительского удостоверения. На момент проверки в салоне микроавтобуса находились дети.

Водитель признался, что во время ожидания школьников в ауле Кош-Хабль он употребил алкоголь, после чего сел за руль. Остановили нарушителя на окраине села Хабез.

По данному факту директору образовательного учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона. Сам виновник происшествия был привлечен к административной ответственности.

Читайте также: Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Карачаево-Черкесии