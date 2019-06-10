Казань, 10 июня, 2019, 17:09 — ИА Регнум. На Казанском пороховом заводе произошел пожар. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

По предварительным данным, из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ на территории Казанского порохового завода произошел пожар. Загорелась кровля четырехэтажного производственного здания.

На данный момент площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. На месте уже работают пожарные расчеты.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казанский пороховой завод имеет печальную славу, так как за период с 2013 по 2018 год на нём произошли восемь аварий и пожаров.

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