Киев, 10 июня, 2019, 17:17 — ИА Регнум. На Украине эксперты продолжают обсуждать избирательные списки основных политических сил страны на досрочных выборах в Верховную раду, большинство из которых было обнародовано в минувшие выходные 8−9 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

В частности, политолог Константин Бондаренко иронически предлагает перенести заседания следующего созыва парламента из здания Рады в крупнейший концертный зал Киева или же в цирк.

«Просмотрев избирательные списки политических партий, пришел к выводу, что работу будущего парламента было бы целесообразнее перенести во дворец «Украина» с параллельной продажей билетов на заседание… Можно было бы в цирк, но политические биографии и качества целого ряда будущих депутатов не позволяют — все-таки у нас приняли закон, запрещающий выступления животных в цирковых представлениях», — отмечает эксперт.

Журналист и эксперт Вячеслав Чечило подчеркивает, как по-разному формируют списки условные «партии Майдана» и «партии Антимайдана».

«Первые откровенно заигрывают со своим избирателем — имитируют всякие праймериз, включают в списки «новые лица» и молодежь. Вторые — как и 20 лет назад, кулуарно делят места между «лидерами» и их бизнес-партнерами. Кое-кто в результате и вовсе выдал такие списки, что избиратель третий день ломает голову, как бы самого себя обмануть и все-таки пойти проголосовать», — подчеркивает он.

Примерно о том же размышляет политический эксперт Денис Казанский:

«В национал-демократическом лагере очевидный тренд на новые лица и радикальное обновление списков. Партии проевропейской ориентации стараются взять в списки как можно больше новых людей. Часто — вообще без политического опыта. В каждом списке находится место журналистам, волонтерам, звездам шоу-бизнеса. Даже в партии Порошенко уловили эту тенденцию, постарались максимально избавиться от токсичных людей и добавить новых лиц с хорошей репутацией».

Политолог Михаил Павлив оценивает ситуацию более радикально:

«Все списки, которые до сих пор увидел, за редким исключением людей, которых знаю как вменяемых — просто в мешок и в воду». А сколько «чудес» будет на мажоритарке! Слава Богу, это вряд ли будет похоже на нынешний парламент войны и подонков. Но еще пять лет стране придется жить вот с этим вот непотребством… А может и не повезти, и вся эта компания нас окончательно потопит».

ИА REGNUM напоминает, что досрочные парламентские выборы должны пройти на Украине 21 июля. Верховная рада отказалась менять избирательное законодательство по требованию президента Зеленского, поэтому выборы пройдут по традиционной смешанной системе: половина депутатов Рады будет избрана пропорционально по партийным спискам, половина — по мажоритарной системе.