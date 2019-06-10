Москва, 18 октября, 2014, 04:30 — ИА Регнум. Власти Молдавии намерены при финансовой поддержке западных партнеров построить в районе порта Джурджулешты на Дунае терминал для сжиженного газа и подземное газохранилище. Об этом сообщил 17 октября на пресс-конференции в Кишиневе министр экономики Молдавии Адриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, это необходимо для «обеспечения энергобезопасности и исключения проблем, связанных с различными кризисными ситуациями по поставкам природного газа из Российской Федерации». Чиновник сообщил, что уже подготовлены необходимые обоснования и техническая документация. Кроме того, отметил Канду, в реализации этого проекта Кишинев заручился поддержкой ЕС, США, МВФ и Всемирного банка, которые «обещают обеспечить финансовую составляющую».

Министр добавил, что данный проект обсуждался в ходе его последних визитов в США и Германию. «Республика Молдова находится, возможно, в самом уязвимом с энергетической точки зрения регионе», — выразил мнение Канду.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время Молдавия на 100% зависит от поставок российского газа. Румыно-молдавский газопровод Яссы-Унгены, торжественное открытие которого состоялось 27 августа, по оценке самого Кишинева, в краткосрочной перспективе может снизить зависимость Молдавии от российского «голубого топлива» со 100% до 95%, при этом «румынский газ» смогут получить лишь жители двух приграничных районов Молдавии, однако до сих пор не получили и неизвестно, когда получат, несмотря на обещание молдавских властей о начале поставок уже с сентября. Молдавские власти между тем сообщили о наличии у них энергетического «Плана Б» и ведут переговоры о возможности поставок сжиженного газа из США. А «Газпром» тем временем, по данным молдавской стороны, выразил готовность продлить еще на год истекший еще 31 декабря 2011 года и неоднократно продлевавшийся контракт на поставку российского газа в республику. Новый контракт не заключается из-за не решаемых противоречий между «Газпромом» и молдавскими властями, связанных с энергосоглашением Кишинева с Брюсселем и долгом ПМР за газ, который юридически числится за Молдавией, но не признается ее руководством.