Козельск, Калужская область, 10 июня, 2019, 17:05 — ИА Регнум. В Калужской области уже третий день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который упал в реку Оку. Об этом 10 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела по СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина.

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По предварительной информации, несовершеннолетний в компании 20 человек (знакомых подростков и взрослых) с разрешения родителей 7 июня отправился на отдых в лес. Вечером 8 июня мальчик находился на месте слияния рек Ока и Жиздра в Перемышльском районе. Стоя на песчаном обрывистом берегу, он внезапно соскользнул в воду. Находившиеся рядом подростки пытались вытащить мальчика из воды, однако из-за большой скорости течения не справились, и мальчика унесло течением по Оке в сторону Калуги.

«В выходные и в понедельник водолазы проводили поисковые операции по дну реки. До настоящего времени тело мальчика не найдено. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты вещи мальчика, его мобильный телефон, опрошены очевидцы и родители, выясняются условия его жизни и воспитания. Пропавший подросток проживает в многодетной семье в Туле, где учится в техникуме», — сказала Виктория Суконкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 15-летний мальчик утонул в реке Протва в Обнинске 29 мая. Четверо несовершеннолетних находились на берегу реки Протва в Обнинске. Один из них решил искупаться и, по словам очевидцев, через непродолжительное время скрылся под водой. Тело подростка извлечено из воды, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.