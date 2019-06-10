Ростов-на-Дону, 10 июня, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Стала известна одна из возможных причин отставки заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко. Как следует из данных Росстата за первый квартал 2019 года, донская экономика оказалась в провале. Так, в текущем году снижение показателей отмечено практически по всем направлениям, за исключением розничной торговли и жилищного строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В частности, объём инвестиций в основной капитал за указанный период составил 29,5 млрд рублей (в 2018 году — 31,4 млрд рублей, в 2017 году — 37,8 млрд рублей). Прибыль донских предприятий сократилась на 1,7 млрд рублей — до 28,1 млрд рублей. На 3% (до 35,9%) выросла доля убыточных компаний на Дону. На Дону зафиксирован резкий спад промышленного производства — на 21,3%. Объем отгруженных товаров сократился на 3,2 млрд рублей. В минус ушёл и агропромышленный комплекс — с плюс 28% (в апреле 2018 года) до минус 31,5% (в апреле 2019 года).

ИА REGNUM напоминает, что в мае текущего года подал в отставку заместитель донского губернатора Юрий Молодченко. С 2015 года он занимался в том числе вопросами экономического развития региона, развития инвестиционной и инновационной деятельности. С 2010 года в должности министра он курировал вопросы финансового оздоровления предприятий, организаций региона. Вполне вероятно, что одна из причин его ухода с высокого поста кроется в вышеуказанных показателях Росстата.

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