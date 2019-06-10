Ровно, Украина, 10 июня, 2019, 16:44 — ИА Регнум. На Украине неизвестные сообщили в полицию о якобы заложенных взрывных устройствах на Ровенской АЭС и в здании Ровенского государственного гуманитарного университета на улице Степана Бандеры. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

(сс) Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС

Отмечается, что на места были направлены сотрудники экстренных служб, взрывотехники и кинологи. В ходе осмотра никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан». Полиция предпринимает меры по розыску злоумышленников.