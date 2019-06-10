Чебоксары, 10 июня, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В Чувашии в июле пройдёт второй этап индексации платы граждан за коммунальные услуги, которые с начала года подорожали на 1,7%. Во II полугодии плата за ЖКУ вырастет в среднем на 2%, в 43 муниципалитетах рост составит от 4% до 25%. Об этом заявляют в госслужбе по тарифам и конкурентной политике республики.

Cap.ru Данные тарифной службы Чувашии

В 2019 году предусмотрена двухэтапная индексация платы граждан за коммунальные услуги, связанная с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20%. Для Чувашии среднее изменение платы граждан с 1 января составило 1,7%, с 1 июля плата подорожает ещё 2%. Это коснётся большинства муниципалитетов — 253.

Cap.ru Данные тарифной службы Чувашии

В остальных 43 районах и городах Чувашии рост будет значительно больше. В 35 муниципалитетах индексация с июля составит до 4%, в семи муниципальных образованиях — от 10,7% до 25%: в том числе в Алатыре — до 16,8%, Козловке и Андреево-Базарском поселениям — до 20,9%, Ишлейском и Синьяльском сельским поселениях Чебоксарского района — до 10,7% и до 25% соответственно, Порецком — до 13%, Яльчиках — до 24,7%.

«Предельный индекс превысит индекс по региону на основании обращений представительных органов местного самоуправления к главе Чувашской Республики М. В. Игнатьеву с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса в указанных размерах», — заявляют в госслужбе по тарифам.