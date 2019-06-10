Калуга, 10 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 7 июня посетил Тверь в рамках празднования 25-летия Тверской городской думы. Был подписан протокол о намерениях заключить соглашение о сотрудничестве между городскими думами Калуги и Твери. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, стороны намерены развивать сотрудничество между представительными органами, осуществлять обмен опытом муниципального управления, расширять межмуниципальные связи в сфере науки, культуры и искусства.

Пресс-служба Городской думы Калуги Городские думы Калуги и Твери договорились о сотрудничестве

Глава городского самоуправления Калуги поздравил коллег с юбилеем Тверской городской Думы.

«Тверская городская дума на протяжении всей своей истории служила интересам городского сообщества, заботилась об удовлетворении насущных потребностей горожан, благоустройстве города, поддержании общественного порядка, образовании и здравоохранении, развитии учреждений культуры и искусства, — подчеркнул Александр Иванов. — Энергия и целеустремленность депутатов, их опыт и знания, любовь к родному городу сникали им уважение и признательность со стороны земляков и представителей муниципального сообщества».