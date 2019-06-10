Москва, 10 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает отдельное наказание для подростков в возрасте от 16 лет до 18 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

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«Принимая во внимание увеличивающееся число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, целесообразно урегулировать особенности административной ответственности несовершеннолетних, которым ко времени совершения правонарушения исполнилось шестнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет, в специальной главе КоАП», — говорится в опубликованной на сайте правительства РФ концепции нового КоАП.

Авторы предлагают исходить из того, что в соответствии с законодательством Российской Федерации к несовершеннолетнему, совершившему административное правонарушение, могут быть применены меры воспитательного воздействия независимо от того, будет это назначение административного наказания или освобождение от административного наказания.

Должны быть предусмотрены особенности назначения наказаний несовершеннолетним и случаи освобождения их от наказаний, считают в правительстве. При этом необходимо учитывать условия жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на несовершеннолетних старших по возрасту лиц.

«Освобождение несовершеннолетних от административного наказания не должно исключать проведения в отношении них индивидуальной профилактической работы, предусмотренной законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отмечается в документе.