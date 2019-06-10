Киев толкают на войну в Молдавии, Литва ищет «агентов Кремля»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Литовских предпринимателей обвинили в работе на армию России;
- Киев призвали «навести порядок» в Молдавии;
- Лукашенко поручил не превращать Минск в «систему заборов»;
- Информация о бедняках в России будет поступать автоматически;
- Ростовская область поможет жителям Донбасса с поиском работы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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