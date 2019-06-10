Москва, 10 июня, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Эпоха «цифровизации» и повсеместного распространения сети интернет несет не только небывалые в истории возможности по общению, коммуникации, эффективности, но и всё большую потерю конфиденциальности личной информации, которая для рядовых граждан вообще становится недостижимой роскошью, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Colin Хакер

«По-другому в текущем векторе развития и не могло быть, всё-таки современная жизнь человека и общества сшита многоуровневыми и подчас невероятно запутанными системами каналов передачи информации, на которые наслаиваются новые системы и технологии, и так далее, и так далее.

Выстроить настолько сложное нагромождение, чтобы полностью накрыть защитой бесчисленное количество слабостей и уязвимостей, просто невозможно, да и в большинстве случаев это будет стоить слишком дорого для коммерческих организаций», — считает эксперт.

Именно поэтому в компьютерной безопасности появился принцип, согласно которому защита должна быть сложной настолько (в денежном выражении), что даже если злоумышленник всё-таки взломает эту систему, он затратит на это больше денег, чем, скажем, от продажи украденной информации. Примерно по такому принципу работают все коммерческие организации в мире, в том числе и российские банки.

«Но, помимо дорогого взлома компьютерных систем, всегда есть риск более дешевого «взлома» персонала организации, или, наконец, взломов «на дурака». Недовольный сотрудник, работающий с клиентами компании, например, мог сфотографировать на телефон базы данных или другим способом за несколько недель или месяцев собрать очень большой объем клиентской информации и продать конкурентам», — пояснил Быков.

То же самое может быть и с «дурацкими» взломами, когда без особых финансовых затрат очень простыми приемами находят дыры в огромных компьютерных системах и получают частичный доступ к информации. Вся эта информация накапливается в базах данных, после чего продается.

«Так что банки или другие организации, утверждая, что взлома компьютерной системы не было, могут быть правы, но если конфиденциальная информация оказалась в свободном доступе, то это означает, что взлом всё-таки был, но не компьютерной системы компании, а информационной.

И от этого, пожалуй, никак не защититься ни коммерческим организациям, ни гражданам, которые, что уж греха таить, всё больше переносят свою жизнь в поле глобальной паутины.

Так что можно посоветовать российским гражданам — меньше беспокоиться о конфиденциальности своих личных данных и не забывать про стандартную информационную гигиену, а также правила защиты в сети интернет», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в открытом доступе в интернете оказались данные почти 900 тыс. граждан РФ. Выявлены утечки данных о клиентах «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка».

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