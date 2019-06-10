Москва, 10 июня, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Правительство РФ опубликовало концепцию нового Кодекса об Административных правонарушениях (КоАП), передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Предполагается сокращение составов административных правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний.

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Авторы обратили внимание на то, что по прошествии 17 лет со дня вступления в силу КоАП назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики его применения, а также критической оценки эффективности его норм с учетом внесенных многочисленных изменений, конституционных требований.

Одним из наглядных подтверждений обоснованности такой критической оценки может служить статистика внесенных в КоАП изменений, указали они. Так, за вышеуказанный период принят 621 федеральный закон, которым в КоАП внесено уже свыше 4,8 тыс. изменений.

«При этом вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счете негативным образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц», — отмечают авторы документа.

Предполагаются работы по совершенствованию института административной ответственности, трансформации его из преимущественно карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, подлежащего дифференцированному применению с учетом риск-ориентированного подхода в случае, если профилактические и принудительно-профилактические меры не имели должного воздействия.

Одновременно предполагается совершенствование процедуры рассмотрения дел об административных правонарушениях (привлечения к административной ответственности и порядка обжалования актов органов административной юрисдикции о привлечении к административной ответственности) и усиление судебного контроля за действиями органов административной юрисдикции путем реформирования процедурного механизма рассмотрения дел об административных правонарушениях судами общей юрисдикции.