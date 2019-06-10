Киев, 10 июня, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Редакция парламентской газеты «Голос Украины» принесла извинения по поводу высказываний своего журналиста Василия Чепурного, сообщило 10 июня издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Официальное издание Верховной рады Украины, никогда не разделяло и не разделяет позиции о предвзятом отношении к лицам, основанным на расовой, национальной или религиозной принадлежности», — сказано в сообщении.

В газете отметили, что высказывания Чепурного не совпадают с редакционной политикой издания, а также пообещали рассмотреть вопрос увольнения журналиста.

Напомним, ранее Василий Чепурной разместил на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором возмутился тем, что по списку президентской партии «Слуга народа» в Раду может пройти первый чернокожий депутат, спортсмен Жан Беленюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал скандальные записи в социальных сетях, сделанные консулом Генерального консульства Украины в Гамбурге Василием Марущинцем. В результате чиновника уволили с дипломатической службы.

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