Москва, 10 июня, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Призер олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Лечебное дело» Александра Паршутина рассказала корреспонденту ИА REGNUM о своем участии в олимпиаде в сезоне 2017−2018 годов, и том, как затем изменилась ее жизнь.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Александра Паршутина

Девушка уверена, что победа во многом определила ее будущее. Сегодня Александра — врач-ординатор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ — одного из самых престижных медицинских учреждений страны.

Мои родители совсем не имеют отношения к медицине. Впервые я поняла, что хочу стать врачом, когда мне было семь лет. Мы с родителями привели в ветеринарную клинику на прививку нашу собаку. В это время в соседнем помещении щенку делали операцию, и я попросила разрешения посмотреть на это. То, что я увидела, меня очень впечатлило: точность движений хирурга, его взаимопонимание с ассистентом без слов. В тот момент я поняла, что на моих глазах совершается чудо — человек избавляет больную собаку от недуга. В этот день я решила, что непременно стану хирургом.

А мои успехи по естественно-научным предметам связаны в большей степени с тем, что я очень ответственно училась — как раз потому, что с раннего детства мечтала стать врачом. Родители рассказали мне, что для этого нужно иметь прочные знания, ведь в медицинские университеты всегда был очень большой конкурс. Став старше, я решила поступать в Первый мед.

Испугаться? Это не про меня! Я всегда была целеустремленной, амбициозной и педантичной, поэтому учеба давалась мне легко, а в последних классах я много занималась не только в школе, но и с репетиторами. Я хотела поступить в лучший медицинский вуз страны, МГМУ им. И. М. Сеченова, а проходной балл туда традиционно был очень высокий. Родители поддерживали меня и мой выбор, искали мне лучших преподавателей и репетиторов, которые помогли подготовиться к ЕГЭ, и у нас все получилось: я стала студенткой Первого меда.

Впоследствии оказалось, что поступить в медицинский, конечно, трудно, но учиться там намного труднее. Латынь, фармакология, топографическая анатомия, медицинское право и десятки других дисциплин — все время уходило только на изучение учебных материалов, чтение справочников и электронных пособий. Мне повезло с преподавателями, которые увлеченно передавали студентам знания и умения. Но самым главным мотиватором для меня стал первый клинический курс, когда нам дали возможность участвовать в процессе лечения пациентов. Я поняла тогда, что если врач берет в руки скальпель, то вместе с ним он берет ответственность за жизнь своего пациента. Малейший пробел в твоем образовании может погубить человека! Именно поэтому на занятиях я старалась узнавать все нюансы и мелочи, касающиеся того или иного заболевания.

Я все годы училась отлично и занималась студенческой научной работой. В Сеченовке контроль знаний организован таким образом, что преподаватель, читающий лекции или проводящий семинары, не может принимать экзамены у своих студентов. Поэтому оценки, которые ты получаешь во время обучения, абсолютно независимые. Но для меня было важно попробовать свои силы не в какой-то конкретной дисциплине, а провести внешний аудит своих знаний. Именно с мыслями доказать себе, что я ничего не забыла, что мои знания действительно прочные и глубокие, я зарегистрировалась на олимпиаду «Я — профессионал».

Олимпиада проходит в два тура, и уже после прохождения первого этапа было понятно, что цель достигнута: Сеченовка действительно дает прекрасные знания, достойно готовит будущих врачей. Но самое интересное началось позже. В рамках олимпиады была организована зимняя медицинская школа, ее участников отбирали на конкурсной основе, и я смогла пройти отбор. Это большая честь для меня — оказаться среди ста лучших студентов-медиков со всей нашей огромной страны! Программа школы — это диалоги с чиновниками из Минздрава, многочисленные мастер-классы и тренинги, череда встреч с известными врачами и преподавателями, которых мы слушали с огромным интересом.

Именно на зимней школе состоялась лекция нобелевского лауреата Аврама Гершко, чьи слова отпечатались в моей памяти навсегда: «Для того чтобы делать в науке открытия, надо заниматься тем, что вызывает у тебя любопытство». В то время я заканчивала 6 курс, передо мной стоял вопрос о выборе будущей специальности и направления ординатуры. Я с детства мечтала о хирургической практике, а все вокруг меня отговаривали: почему-то существует стереотип, что хирургия — это дело мужчин, а прекрасная половина человечества должна выбирать не такую физически тяжелую отрасль медицины. Услышав слова профессора Гершко, я осознала, что если ничто другое в медицине не вызывает у меня такого интереса, как хирургия, то надо выбирать ее. Максимальных высот в профессии я смогу достичь, только занимаясь любимым делом.

Аврам Гершко большую часть жизни изучал то, как клетки человека избавляются от дефектных белков. Это большие фундаментальные исследования, применение которым уже находят в онкологии. Так как я давно присматривалась к онкохирургии, знакомство с человеком, который получил Нобелевскую премию в области борьбы с раком, я расценила как знак свыше!

Мы, врачи, любим точность, и ваш вопрос мне нравится, но ответить на него определенным числом я не могу. Совершенно точно — и это самое важное в моей пока недолгой медицинской карьере — что знакомство с Аврамом Гершко поставило точку в моих терзаниях в выборе специализации. Кроме того, очный этап олимпиады по направлению «Лечебное дело» — это симуляционные задания. А они очень похожи на задания при получении врачебной аккредитации, которую проходят все выпускники медвузов после получения диплома. Во многом благодаря тому, что я серьезно готовилась к очному этапу олимпиады, я на высоком уровне прошла аттестацию в университете. И, наконец, уверена, что мое призовое место на олимпиаде сыграло не последнюю роль в конкурсном отборе кандидатов в ординатуру ЦГМА Управления делами Президента РФ.

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