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В Латвии назвали новую военную угрозу для страны

Служба госбезопасности республики увидела опасность в беспилотниках

В Латвии назвали новую военную угрозу для страны
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Дрон

, 10 июня 2019, 16:15 — REGNUM  Латвийская служба государственной безопасность (СГБ) считает, что необходимо улучшить законодательство в сфере использования беспилотных летальных аппаратов, сообщает новостной портал rus.lms.lv

Как признает СГБ, дроны создают всё больше вызовов для объектов «критической инфраструктуры» с точки зрения безопасности. Под данной инфраструктурой понимаются расположенные в Латвии важные для исполнения функций государства объекты, системы или их части, например гидроэлектростанции и здание правительства.

В 2018 году службы госбезопаности провели инспекцию 41 объекта критической безопасности, 18 из которых было рекомендовано усилить физическую охрану. Никаких значительных инцидентов с угрозой функционирования СГБ не выявило, однако участились случаи несанкционированной видео‑ и фотосъемки таких объектов. В том числе с использованием беспилотных летальных аппаратов.

СГБ считает важным усовершенствовать регулирование использование данных аппаратов, чем на данный момент и активно занимается Агентство гражданкой авиации.

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