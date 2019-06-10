Астана, 10 июня, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Коррупция является большой проблемой для безопасности Казахстана. Об этом 10 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с журналистами, сообщает агентство «Казинформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наказание за коррупцию

Глава государства отметил, что борьба с коррупцией является одной из его приоритетных целей. Токаев добавил, что планируется принять новые антикоррупционные меры.

«Коррупция — это большое зло, которое приходит очень легко, но искоренить его очень сложно. С этим общественным злом мы должны как общество вместе бороться», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня ЦИК Казахстана опубликовал предварительные результаты голосования на выборах президента республики, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов избирателей.

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