Киев, 10 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. На досрочных парламентских выборах на Украине победу с большим отрывом одержит партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные сегодня, 10 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным социологов, проходной барьер 5% в парламент Украины следующего созыва проходят пять политических сил.

В частности, 48,5% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), из тех, кто определился со своим выбором, готовы проголосовать за партию «Слуга народа», 11,8% — за «Оппозиционную платформу — За жизнь», 8,1% — за партию «Блок Петра Порошенко «Европейская солидарность», 7,8% — за партию Тимошенко «Батькивщина», 5,6% — за партию «Голос» Святослава Вакарчука.

Некоторые шансы попасть в Раду сохраняют еще две партии — 3,8% определившихся с выбором опрошенных поддержали бы партию «Сила и честь» Игоря Смешко, 2,9% — «Радикальную партию» Олега Ляшко.

Остальные политсилы набирают меньше 2% голосов избирателей.

Социологи отмечают, что опрос проводился с 26 мая по 7 июня. В ходе опроса методом личного интервью был опрошен 2 021 респондент в 110 населенных пунктах всех регионов Украины по четырехступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Сегодня же были обнародованы данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.

Согласно этим данным, на досрочных выборах в Верховную раду следующего созыва проходят четыре партии: «Слуга народа» (43,1%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,7%), «Европейская солидарность» (9,2%) и «Батькивщина» (9,1%). Партия Вакарчука «Голос» по этому опросу набирает 4,9%, т. е. в Раду нового созыва не проходит.

Сообщается, что опрос проводился на всей территории Украины с 22 мая по 7 июня. Были опрошены 2100 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — индивидуальное интервью. Вероятная погрешность — 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля. Вместе с тем сейчас Конституционный суд Украины рассматривает иск от ряда депутатов, по результатам чего досрочные выборы могут быть отменены. Тогда осенью на Украине состоятся уже очередные парламентские выборы.