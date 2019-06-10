Ярославль, 10 июня, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец подписала постановление, утверждающее рост платы за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Плата за обучение вырастет с 1 сентября. Рост платы составит около 10%. Например, стоимость обучения игры на народных инструментах вырастет с 470 рублей до 520 рублей в месяц. Сольное пение подорожает с 620 до 680, художественное образование с 500 до 550.

Последнее подорожание услуг муниципальных учреждений дополнительного образования было год назад. Тогда также плата выросла на 10%.

Официальная инфляция в Ярославской области за 2018 год составила 5,1%. Очевидно, что рост платы за школы искусств вызван стремлением власти уменьшить платежи из бюджета.