Самара, 10 июня, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Уровень инфляции в мае (сводный индекс потребительских цен) в Самарской области с начала года составил 102,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Самарастата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По отношению к маю 2018 года уровень инфляции в мае 2019-го на все товары и услуги составил 105,24%. При этом наибольший рост уровня инфляции за год отмечен на мясо и птицу — 112,5%, муку — 115,27%, макароны и крупы — 110,1%, овощи — 120,67%.

Вместе с тем, цены на отдельные товары снизились, так индекс цен на картофель в мае 2019 по отношению к маю прошлого года составил 85,08%.

В мае 2018 года уровень инфляции к началу года был 101,7%, приводит Сармарастат справочные данные.

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ИА REGNUM напоминает, в целом по Российской федерации, индекс потребительских цен в мае 2019 года по отношению к началу года составил 102,4%, по отношению к маю 2018 года —105,1%.

Тенденция роста цен темпами, опережающими средний годовой уровень, отмечена Росстатом для продуктов питания в целом. В мае 2019-го по отношению к маю 2018 года уровень инфляции по продуктам питания в РФ составил 107%. Причем, по отдельным позициям рост оказался еще больше: крупы и бобовые — 112,8%, мясо и птица — 110,7%.

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Напомним, уровень инфляции (индекс потребительских цен) отражает относительное изменение среднего уровня цен за определенный промежуток времени. Цены базового периода принимаются за 100%. Таким образом, уровень инфляции с начала года 102,5% означает рост цен за этот период на 2,5%.