Москва, 10 июня, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Ряд средств массовой информации (СМИ), которые пытаются превратить дело корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова в повод для широкой критики российской власти, не проявляют такую же «сплоченность» в отношении других журналистов. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

По его словам, он хотел бы видеть сплоченность журналистского сообщества и в отношении других задержанных в разных странах сотрудников СМИ. В частности, речь идет об арестованных в Великобритании и на Украине основателе портала WikiLeaks Джулиане Ассанже и руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.

«Принципиальность (журналистского сообщества) не должна быть выборочной», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. 8 июня Никулинский суд Москвы назначил обвиняемому сотруднику СМИ меру пресечения в виде домашнего ареста.

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