Манчестер, Великобритания, 10 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В британском Манчестере пассажирка самолета случайно открыла дверь аварийного выхода перед взлетом, что привело к задержке ряда рейсов. Об этом сообщает The Independent.

Аварийный выход в самолете

Инцидент произошел вечером 7 июня перед вылетом лайнера в Исламабад. Несмотря на горевшее табло с требованием застегнуть ремень безопасности, одна из пассажирок отправилась в туалет. Женщина ошиблась и открыла дверь аварийного выхода в задней части самолета.

После этого самолет остановили, а всех пассажиров сняли с рейса. Лайнер отправился к месту назначения утром следующего дня. Руководство Пакистанских международных авиалиний извинилось перед пассажирами в Twitter за задержку.

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