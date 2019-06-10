Москва, 10 июня, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Народному артисту России, актеру театра и кино Валентину Смирнитскому исполнилось 75 лет. Юбилей исполнитель роли Портоса в советском фильме «Д`Артаньян и три мушкетёра» отмечает 10 июня.

Цитата из к/ф «Д`Артаньян и три мушкетёра» реж «Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 1978. СССР Валентин Смирнитский в роли Портоса

Валентин Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве. В 1965 году окончил Щукинское театральное училище. Служил в Московском театре имени Ленинского комсомола («Ленком»), Театре на Малой Бронной, Театре Луны. С 2004 года играет только в антрепризах.

Сниматься в кино Смирнитский начал в 1963 году. Известность ему принесли фильмы «Королевская регата», «Семь стариков и одна девушка», «Щит и меч» и «Адъютант его превосходительства». Самым популярным образом для актера стал Портос из «Трёх мушкетеров» Георгия Юнгвальда-Хилькевича.

Позднее Смирнитский вернулся к роли мушкетера в картинах «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» и «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини». В 1990-х годах актер в основном работал в дубляже, а в 2000-х — снимался в сериалах.