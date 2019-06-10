Киев, 10 июня, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на сегодня, 10 июня 2019 года, составляют 12,050 млрд кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ на Украине

Соответствующие данные обнародовала компания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве.

Согласно источнику, нынешний объем газа в ПХГ на 20% (на 1,967 млрд куб. м) превышает показатель предыдущего года.

В компании уточнили, что в целом за неделю с 3 по 10 июня 2019 года объем газа в ПХГ увеличился на 5,1% (на 592 млн кубометров).

Газ поступает на Украину по т.н. «реверсной» схеме с трех направлений: Словакия (закачка за 8 июня составила 36,53 млн кубометров), Венгрия (закачка за 8 июня — 14,84 млн кубометров), и Польша — (4,34 млн кубометров газа).

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, если продолжать накапливать газ такими темпами, как сейчас, то к началу следующего отопительного сезона Украина выйдем на необходимый уровень в 20 млрд кубометров, «после чего страна будет готова к любым действиям «Газпрома» и ее позиция в переговорах будет защищена».Вместе с тем, Коболев обратил внимание на проблемы — по его словам, запастись необходимыми объемами газа может помешать дефицит оборотных средств у «Нафтогаза», а также требование Кабмина оплатить 90% прибыли «Нафтогазу» в качестве дивидендов до конца июня.

В этом году Украина усиленно готовится к зиме, ожидая масштабный энергетический кризис, поскольку 31 декабря 2019 года заканчивается срок действующего сейчас транзитного контракта с Россией.