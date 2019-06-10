Севастополь, 10 июня, 2019, 14:37 — ИА Регнум. На ремонт улицы Портовой в Севастополе, пострадавшей после сильных ливней, потратят почти 9 млн рублей. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе правительства города.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Севастополь после ливня

«Из резервного фонда выделят 8 млн 815 тысяч рублей на проведение ремонта территории в районе домов на улице Портовой, 35 и 37, предполагающего обустройство ливневых стоков, установку бордюрного камня с водоотводящими лотками, устройство на улице перехватывающей ливневой канализации, восстановление асфальтобетонного покрытия площадью около 2 тысячи квадратных метров», — отметили в ведомстве.

В правительстве также отметили, что одна из городских семей в связи с затоплением их дома получит около 300 тысяч рублей компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня мощный дождь и отсутствие рабочей ливневой канализации в Севастополе спровоцировал в городе потоп. Сильнее всего пострадали Казачья бухта, район Генерала Острякова, улицы Шабалина, Кожанова и другие близлежащие улицы. Мощные потоки воды разрушили дорожное и тротуарное покрытие на спуске Котовского.

По информации правительства города-героя, в городе — 1150 км дорог и 78 км — это ливневая канализация, которая нуждается в замене.

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