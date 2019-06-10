Чита, 10 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Критическая ситуация складывается в трёх северных районах Забайкальского края. По информации забайкальских массмедиа, люди там выживают как могут, в том числе речь идёт о продуктах питания в кредит.

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

Основные проблемы на встрече с властями региона обозначила представитель эвенкийской национальной диаспоры Наталья Ягудина. По её словам, одна из основных проблем — это изоляция даже друг от друга. Например, из Каларского в Тунгокоченский район можно попасть только через Читу — столицу Забайкалья.

«У нас плохо с социалкой: с медициной, культурой, сохранением народных промыслов. У нас нет магазинов. Люди складываются, покупают продукты в кредит, чтобы уехать на охоту. А охота в этом году не задалась — соболя в этом году принимали по 1000—2000 рублей», — цитирует Наталью Ягудину порталZab.ru.

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По её мнению, необходимо создать комплексную программу поддержки северных районов.

Добавим, по данным Росстата, в 2018 году в Забайкальском крае численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 21% от общей численности населения субъекта (21,5% в 2017 году; 21,3% в 2016-м). Всего в Забайкалье проживают порядка 1 млн человек.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года регион перешёл из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Росстат приводит данные, что в ДФО в 2018 году самая высокая численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума была зафиксирована в Еврейской автономной области (24,6%), в СФО — в Туве (40,1%).

Напомним, ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) ретейлер X5 Retail Group (объединяет магазины продуктов питания «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») объявил о намерении запустить цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет совершать покупки в кредит с льготным периодом. Между тем, по мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР), внедрение новых форм микрокредитования, которые связаны с покупкой товаров в супермаркетах, может оказаться опасным в связи с непрозрачностью процедуры взыскания долгов с граждан.

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А первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов подчеркнул, что идея ввести карты рассрочки на продукты питания говорит о том, что у граждан РФ сегодня нет денег даже на еду и элементарные жизненные потребности.

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