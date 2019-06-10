Москва, 10 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Для понимания невероятно динамичных событий в Молдавии следует иметь в виду, что политические разногласия в этой стране имеют давние корни и являются следствием противоречий в национальном и территориальном самоопределении страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Горин.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Высокая степень экономической зависимости от России, замороженный приднестровский конфликт и ориентация значительной части политической элиты республики на Румынию создают весьма противоречивые и трудно согласующиеся между собой политические тенденции, которые нашли свое проявление и в нынешнем кризисе, который проявился в неспособности избранного парламента сформировать правительство», — пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, наиболее вероятным и одновременно опасным сценарием было бы продолжение ситуации неопределенности. Недавно для решения кризиса Молдавию посетили директор бюро Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден и еврокомиссар Иоханис Хан.

«Визит в Кишинев российского вице-премьера Дмитрия Козака также был связан с необходимостью разрешения политического кризиса в стране. Он выступил за оздоровление и декриминализацию политической ситуации, высказав мнение о том, что в Молдове есть силы, готовые к восстановлению отношений с Россией. Такая позиция России, выраженная Козаком в отрезвляющей манере, похоже, оказала сильный эффект на депутатов блока ACUM, выступающего с антиолигархическими инициативами», — считает Горин.

По признанию депутата от политического блока ACUM Владимира Боли, «Козак в русском стиле, недвусмысленно, чётко и понятно» расставил все точки над i. Боля подчеркнул: «До этого момента у нас было какое-то очень аморфное состояние. Они же всех включили в реальную политическую жизнь, потому что, по сути, парламент как бы был, за него проголосовали, но его как бы и не было. Хорошо, что они приехали. Пора браться за работу, не за борьбу, а за работу».

«Пока еще рано строить прогнозы, как завершится ситуация, но важно, что проевропейский блок ACUM и социалисты, преодолев внутренние разногласия, всё-таки избрали спикера парламента и премьер-министра. Хотя это произошло после истечения конституционно установленного срока, который отводится на формирование правительства.

Неудачи в создании парламентской коалиции в немалой степени были связаны с тем, что Додон и социалисты рассматривали коалицию с ACUM как временную, оставляя для себя возможность договоренностей с Демократической партией Плахотнюка, имеющего большое влияние в молдавской политике», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня, Конституционный суд отстранил президента Молдавии Игоря Додона, отказавшегося распускать парламент согласно конституционной норме. Каждая из сторон затянувшегося политического кризиса вполне аргументированно апеллирует к действующему законодательству.

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