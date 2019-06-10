Токио, 10 июня, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Франция и Япония поддерживают альянс между автопроизводителями Renault и Nissan. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявили министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр и министр промышленности Японии Хиросигэ Секо.

Логотип альянса Renault — Nissan

Выступая в Токио после министерской встречи G20, Бруно Ле Мэр отметил, что обе компании должны решить свои трудности, добавив, что его беседы с Хиросигэ Секо устранили некоторые недоразумения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская компания Renault и итальяно-американский автопроизводитель Fiat Chrysler вели переговоры о слиянии, но 5 июня выяснилось, что сделка не состоится.

Читайте также: Вице-премьер Италии обвинил Францию в срыве сделки Renault и Fiat