Киев, 10 июня, 2019, 14:32 — ИА Регнум. На Украине обсуждается очередная экстраординарная экономическая идея — выкупить долговые обязательства, на которые Киев пошел в 2015 г. при премьерстве Арсения Яценюка, чтобы избежать дефолта.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

С такой инициативой выступил советник президента Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетманцев.

«Одновременно с безупречным обслуживанием существующего долга… необходимо вести проактивную политику по управлению им, которая заключается в переговорах с нашими кредиторами относительно досрочного выкупа долговых обязательств (в первую очередь, VRI) на выгодных для Украины условиях…», — утверждает Гетманцев в статье для издания «Зеркало недели».

В своей статье советник Зеленского охарактеризовал VRI как «заложенную финансовую мину замедленного действия сверхразрушительной силы».

«Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста, к которому мы все стремимся, но и приведут к выплатам, которые кратно превышают реструктуризированный в 2015 году долг», — считает эксперт.

Советник Зеленского отмечает, что сегодняшнее состояние Украины не является преддефолтным.

«Иными словами, несмотря на пиковый период выплат по госдолгу в 2019—2020 гг., мы с учетом всех показателей наших публичных финансов вполне справляемся с выплатами в текущем и при определенных системных действиях в следующих годах (даже при отсутствии осеннего транша по программе МВФ). Поэтому оснований для разговоров о дефолте сегодня нет в первую очередь с финансовой точки зрения», — объясняет экономист.

Экономист Алексей Кущ в своем комментарии отмечает, что эта идея — о выкупе Украиной так называемых VRI, которые были выпущены в обращение в результате реструктуризации «имени Яресько» (министр финансов правительства Яценюка в 2015 г. Наталья Яресько — ред.) — ходит в провластных кругах уже далеко не один день.

«По моим данным, озвучивать этот сценарий должны были уже осенью, после выборов. Но внешние кредиторы не на шутку всполошились в результате нескольких статей об управляемом дефолте (не путать с заявлениями Коломойского), которые были «расшарены» несколькими незаангажированными экономистами. В срочном порядке запустили план «Б», — объясняет экономист.

По информации Куща, чтобы осуществить выкуп в условиях дефицита средств у Украины, будет организован выпуск еврооблигаций и, возможно, использованы ресурсы международных финансовых организаций.

«Подъем» кредиторов составит от 3 до 6 млрд дол. в зависимости от тупости электората… Новая команда думает не о том, как найти деньги для структурных реформ, а лишь о том как ублажить внешних кредиторов… Мы вступаем в самую тяжелую стадию развития монопольной, рентной, коррупционной экономики, когда точка сбора ренты формируется за рубежом, в пользу внешних групп влияния. Конечные бенефициары нашей экономики — уже не олигархи, а транснациональный пул финансовых спекулянтов», — резюмировал эксперт.

Отметим, что официальных комментариев по этой теме от правительства или президента Украины в настоящий момент еще не было.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно договоренностям Яценюка-Яресько, официально оформленным осенью 2015 года, кредиторы согласились списать Украине 20% долга (порядка 3 млрд долларов) и одобрили льготный период до 2019 года, в течение которого Киев мог не выплачивать основную сумму кредитов. Взамен Украина обязалась, в случае если рост ВВП страны будет превышать 3% в год, выплачивать кредиторам часть от того роста, который превышает 3%. Чем выше рост ВВП, тем больше Украина должна заплатить «пеню» кредиторам.