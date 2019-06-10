Киев, 10 июня, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, украинские политические эксперты обсуждают неудачи, сопровождавшие съезд партии Порошенко «Европейская солидарность».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Политолог Сергей Быков обращает внимание, что для Порошенко написали текст, который осуждает силы реванша.

«Хотя, с политологической точки зрения, именно «Европейская солидарность» и «Народный фронт» после потери власти стали реваншистами. Ведь идут на выборы «возвращать власть», — отмечает он.

«Также, Пётр Алексеевич осудил тех, кто отдаляет нас от России. Надеюсь, что это была оговорка и внутренние враги не пересекли красные линии. Далее — саботажники выключили трансляцию съезда на словах Ирины Геращенко, а картинку с выступлением Порошенко пустили без звука», — сообщает политолог, делая вывод, что в лагерь экс-президента «проникли саботажники».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 9 июня, экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» официально начали избирательную кампанию на досрочных выборах в Раду, торжественно представив общественности первую десятку избирательного списка. Съезд политсилы посетили часть министров нынешнего правительства Украины и руководство Верховной рады этого созыва.

«Наша задача — по результатам выборов сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности. Которая станет двигателем интеграции в Евросоюз и НАТО», — подчеркнул в своем выступлении бывший глава Украины.

Также в ходе мероприятия Порошенко заявил, что пророссийские силы» враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы, однако потом стал говорить обратное.