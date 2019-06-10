Тегеран, 10 июня, 2019, 13:54 — ИА Регнум.

Закупка С-400 может оказаться для Ирана слишком дорогостоящей, но вместе с тем нынешних средств ПВО для защиты своей страны Ирану может не хватить, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 10 июня, комментируя сообщения министерства иностранных дел Ирана.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Как сообщалось ранее, глава ведомства Аббас Мусави в интервью Fars заявил, что Иран не планировал покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400, поскольку «потребности в этих системах не ощущается». Ранее данные о запросе Ирана на получение С-400 опровергали и в правительстве России.

«Закупка российских зенитных ракетных комплексов С-400 может оказаться слишком дорогой для Ирана, экономика которого в последнее время находится не в лучшем состоянии.

Тем не менее, нельзя сказать, что имеющегося количества и номенклатуры средств ПВО достаточно для защиты этой страны от военно-воздушных сил США и Израиля.

В этом смысле С-400, либо более экономные С-350 были бы вполне актуальны для закупки Ираном», — отметил Леонид Нерсисян.