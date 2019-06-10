Калуга, 10 июня, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстал бывший начальник миграционного пункта отделения полиции по Перемышльскому району. Как сообщила 10 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, уголовное дело в отношении него было рассмотрено Козельским районным судом.

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Судебным следствием установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом органов внутренних дел, незаконно выдал два паспорта гражданина Российской Федерации иностранным гражданам, которые впоследствии также в нарушении закона получили российское гражданство.

Суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств вынес бывшему начальнику миграционного пункта обвинительный приговор, признав его виновным по ч. 1 ст. 292.1 УК РФ. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

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Добавим, что в настоящее время сотрудник отделения МВД России по Перемышльскому району уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Калужской области прокурорами было выявлено 718 нарушений миграционного законодательства, 48 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечены 10 должностных и юридических лиц, в суды направлено 49 заявлений.