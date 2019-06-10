Иран «открестился» от С-400, Сирия вновь под прицелом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Тегеран не планировал покупать у Москвы С-400;
- Россия предупреждает о новой волне терроризма в Сирии;
- НАТО уточняет цель военных учений в Балтийском море;
- В двух городах Украины кончаются запасы воды;
- Данные клиентов банков в России утекли в сеть.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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