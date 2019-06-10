Москва, 10 июня, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Объявлены лауреаты Государственной премии РФ 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Государственной премии удостоены 11 человек, в том числе композитор Родион Щедрин, писатель Павел Басинский, директор парка «Кенозерский» Елена Шатковская и др.

Государственные премии Российской Федерации лауреатам 12 июня в Кремле вручит президент России Владимир Путин.

Полный список лауреатов Государственной премии РФ:

1. Митрофанов Валерий Павлович родился 11 октября 1947 года в Иванове. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

2. Пустовойт Владислав Иванович родился 15 ноября 1936 года в Бердянске. Доктор физико-математических наук, академик РАН, научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН.

3. Хазанов Ефим Аркадьевич родился 12 ноября 1965 года в Горьком. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН.

4. Порханов Владимир Алексеевич родился 25 апреля 1947 года в Краснодаре. Доктор медицинских наук, академик РАН, главный врач Научно-исследовательского института — краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В.Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского края.

5. Паршин Владимир Дмитриевич родился 6 ноября 1959 года в Москве. Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет).

6. Харченко Владимир Петрович родился 18 августа 1934 года в Таврическом Крымской области. Доктор медицинских наук, академик РАН, научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

7. Наумкин Виталий Вячеславович родился 21 мая 1945 года в Свердловске. Доктор исторических наук, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН.

8. Басинский Павел Валерьевич родился 14 октября 1961 года в городе Фролово Волгоградской области. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького (1986). Писатель, литературовед, литературный критик, Москва.

9. Луганский Николай Львович родился 26 апреля 1972 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского (1997) по классу Татьяны Николаевой и Сергея Доренского, у которого также обучался в аспирантуре. С 1998 года преподаёт в Московской консерватории, профессор кафедры специального фортепиано под руководством профессора Сергея Доренского.

10. Шатковская Елена Флегонтовна родилась 15 декабря 1957 года в Архангельске. Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Кенозерский», Архангельская область. Окончила Архангельский государственный педагогический институт.

11. Щедрин Родион Константинович родился 16 декабря 1932 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского по классам композиции и фортепиано (1955). Композитор, автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной и хоровой музыки.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 12 июня, в День России, традиционно вручает Государственные премии выдающимся гражданам страны.

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