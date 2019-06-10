Москва, 10 июня, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Правительство предлагает выделить «огромные средства» на достройку жилья для обманутых дольщиков. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Речь идет о поправках в федеральный бюджет 2019 года, которые профильный комитет рассмотрел сегодня и рекомендовал депутатам принять в первом чтении. Документ должен быть рассмотрен оперативно, напомнил Макаров, так как в Бюджетном кодексе на его принятие, одобрение и подписание заложено 25 дней. Между тем, поправки не меняют сути федерального бюджета на 2019 год, а лишь уточняют некоторые направления финансирования.

«Это не какие-то фундаментальные изменения, а это точечная настройка по тем вопросам и проблемам, которые выявляются в ходе исполнения бюджета. Если мы посмотрим, это в первую очередь реализация послания президента», — заявил Макаров.

В частности, он особо отметил помощь, которую получат обманутые дольщики, если закон будет принят в текущем виде.

«Огромные средства — таких средств не выделялось никогда — 36 млрд рублей выделяются на завершение недостроенных многоквартирных домов в целях помощи обманутым дольщикам», — заявил Макаров.