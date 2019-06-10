Екатеринбург, 10 июня, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Уральской транспортной прокуратуре сменилось руководство. Глава ведомства Павел Кукушкин уволен, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

(сс)zoosnow Отставка

По данным ведомства, его освободил от должности президент России Владимир Путин. Причины отставки не называются.

Как пишет издание Ura.ru, сейчас обязанности руководителя исполняет его заместитель Сергей Забелов. Официальных сведений пока нет.

Добавим, по данным сайта прокуратуры, Павел Кукушкин до сих пор возглавляет это ведомство.