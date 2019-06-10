Тула, 10 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Пять сотрудников МЧС пострадали в автоаварии в Веневском районе Тульской области утром 10 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС Тульской области Фото с места аварии

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 09:35. Авария произошла на 201-м км трассы М-4 «Дон». Колонна МЧС направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. По предварительным данным, в четыре автомобиля колонны, которые совершили техническую остановку, врезалась грузовая фура Volvo.

В результате аварии пострадали пятеро сотрудников МЧС, все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Значительные повреждения получила и техника — два автомобиля из колонны не смогут продолжить движение, их решено заменить на резервные.