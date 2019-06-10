Ростов, Ярославская область, 10 июня, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области не может вернуть авансы, выданные подрядчикам на капремонт жилого дома в Ростове Великом. Это сказано в ответе прокуратуры жителю дома № 25 в 1-м микрорайоне города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом в Ростове Великом

ИА REGNUM уже рассказывало об этой истории. Жители дома обнаружили, что со счета дома в фонде капремонта списано 967 тысяч рублей за якобы проведенный ремонт крыши. По факту работ не было.

После публикаций в СМИ в фонде заявили о том, что деньги списали по ошибке. Однако проверка прокуратуры, проведенная по заявлению жителей, показала — часть денег, судя по всему, просто украдены.

Ремонт крыши фонд пытался провести 3 раза, заключая договоры подряда в 2014, 2015 и 2017 годах с тремя разными фирмами. Но ни одна из них так и не сделал ремонт крыши. При этом фонд исправно перечислял авансы за будущие работы, а затем расторгал договоры.

«Стоимость авансовых платежей фондом взыскана с указанных организаций в судебном порядке, однако в связи с их ликвидацией денежные средства не возвращены. По указанным фактам Ростовской межрайонной прокуратурой материалы проверки направлены в ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области, окончательное процессуальное решение по которому не принято», — говорится в ответе Ростовской межрайонной прокуратуры жителю дома.

В ответе не говорится, сколько именно денег не может вернуть фонд капремонта. Возможно, речь идет не об одном доме в Ростове. Как сообщало ранее ИА REGNUM, неисполнение программы капитального ремонта в 2016—2018 годах приняло массовый характер. Договоры заключались на сотни миллионов рублей. Подрядчики получали авансы, но не делали ремонт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фонд капремонта все же вернул деньги на счет дома № 25 в 1-м микрорайоне Ростова. Но, видимо, за счет каких-то других источников.