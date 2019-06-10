Москва, 10 июня, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, новая торговая неделя для российских активов, включая рубль, началась неплохо. Фондовые индексы продолжают поступательное восхождение с оглядкой на внешний фон, где превалирует интерес к риску, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Улучшение настроений инвесторов обусловлено главным образом надеждами на спад напряженности между Америкой и ее торговыми партнерами, а также ростом ожиданий снижения ставки ФРС после слабой статистики по рынку труда США и голубиных комментариев представителей Центробанка. На этом фоне в первой половине дня индекс Мосбиржи и РТС повышаются на 0,23% и 0,37% соответственно», — отметил эксперт.

Рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. Правда, в паре доллар/рубль темпы снижения символические за счет восстановления «американца» на Форексе после пятничных распродаж. Котировки отметились на минимумах в районе 64,70 руб. и удерживаются вблизи нижней границы локального диапазона, в то время как нефть марки Brent пытается обосноваться над уровнем 63 доллара за баррель.

«Пара евро/рубль, теряя около 0,3% внутри дня, близка к тестированию отметки 73 руб. При сохранении интереса к риску и относительно стабильных цен на нефть российская валюта способна удержать завоеванные позиции, но существенно продвинуться вверх от текущих уровней вряд ли сможет», — считает Николаев.

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