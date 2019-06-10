Ростов-на-Дону, 10 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения подняты в воздух в связи с масштабными учениями НАТО, которые проходят на территории ряда стран Восточной Европы. Об этом сообщил 10 июня журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Mil.ru А-50 ВКС РФ

Он уточнил, что самолеты А-50 ВКС РФ переброшены на один из аэродромов в Краснодарском крае. После дозаправки экипажи приступили к мониторингу радиолокационной обстановки в небе над черноморским побережьем Крыма и Кубани.

Над нейтральными водами Черного моря самолеты радиолокационного обнаружения сопровождаются истребителями Су-27СМ3. Контроль обстановки необходим для предотвращения возможных инцидентов с гражданскими кораблями и самолетами, которые могут оказаться в зоне учений, пояснил Астафьев.

Серия учений с участием военных из Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии проходит в мае и июне по инициативе НАТО на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии.

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