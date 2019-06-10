Екатеринбург, 10 июня, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Памятник первому президенту РФ Борису Ельцину в Екатеринбурге оперативно очистили от красной краски, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Памятник Ельцину в Екатеринбурге

Надпись «Ельцин» на памятнике была тщательно отмыта — и не скажешь, что ещё вчера она пугала горожан кровавым оттенком.

Никаких дополнительных мер безопасности по отношению к памятнику не приняли. Монумент остаётся одним из немногих охраняемых памятников в России — у постамента традиционно дежурят два охранника.

«Не понимаю, как такое могло произойти», — сказал один из охранников в связи с инцидентом. «Но когда много людей, за всеми и не уследишь. Я сам не дежурил в это время, не моя смена», — добавил работник. .

Напомним, 8 июня надпись «Ельцин» на памятнике Борису Ельцину в Екатеринбурге покрасили в красный цвет. Это не первый случай вандализма в отношении монумента — в 2012 году его облили синей краской и разбили надпись в нижней части сооружения, а в 2017 году памятник и вовсе пытались поджечь.