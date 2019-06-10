Киев, 10 июня, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко должна быть лишена звания Героя Украины, присвоенного ей в 2015 году. Так полагают авторы петиции, зарегистрированной на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Звание «Герой Украины» присвоил Савченко в марте 2015 года занимавший тогда пост президента Пётр Порошенко. Тогда Савченко находилась в российской тюрьме, её обвиняли в причастности к убийству журналистов в Донбассе. Позже Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы, однако она вернулась на родину после помилования российским президентом Владимиром Путиным.

В петиции предлагают лишить парламентария геройского звания за «систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора» — так власти Украины называют Россию.

Зарегистрированную 8 июня петицию поддержали 5338 пользователей. Если за три месяца обращение наберет 25 тыс. голосов, то будет рассмотрено главой государства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине Савченко арестовали в марте 2018 года по обвинению в подготовке терактов в центре Киева. В апреле 2019 года ей не успели продлить арест и выпустили из-под стражи. Предварительное заседание перенесено на 19 июня.

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