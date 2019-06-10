Киев, 10 июня, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Все демократические политические силы Украины должны объединиться, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти. С таким призывом к партиям, в числе которых пропрезидентская партия «Слуга народа» и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, в Киеве на сегодняшнем съезде партии «Батькивщина», посвященном участию в выборах в Верховную раду, заявила лидер политического объединения, бывший вице-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

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Политик уверена, что только «совместное объединение может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения».

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/vb.187313651306746/728108447606011/

«Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы», — подчеркнула Тимошенко.

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Саакашвили намерен участвовать в выборах на Украине со своей партией

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы в Верховную раду Украины IX созыва должны пройти 21 июля 2019 года. Ранее пять партий — «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» — договорились о совместном участии в парламентских выборах.

Согласно опросу Украинского института социальных исследований имени Яременко, результаты которого были обнародованы в начале июня, на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 5% барьер уверенно преодолевают четыре политические силы («Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко, объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко). Ещё две партии («Сила и честь» и «Гражданская позиция») имеют хорошие шансы попасть в парламент.