Красногорск, 10 июня, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Суд в подмосковном Красногорске арестовал на два месяца восьмого фигуранта уголовного дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает 10 июня ТАСС со ссылкой на представителя суда.

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Отмечается, что подозреваемому инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 1 июня Красногорске. Бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. Один из участников драки нанес 24-летнему спецназовцу смертельные ножевые ранения. Ранее следователи задержали семерых подозреваемых.

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