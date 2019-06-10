Москва, 10 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В 45 регионах Российской Федерации с 3 по 9 июня было ликвидировано более 350 лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за неделю, в период с 3 по 9 июня, в РФ лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 354 лесных пожара на общей площади 5 783,2 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лесные пожары в ряде случаев возникали из-за «грозовой деятельности» и «человеческого фактора».

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