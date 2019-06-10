Элиста, 10 июня, 2019, 11:50 — ИА Регнум. К штрафу в 80 тыс. рублей приговорил Элистинский городской суд Калмыкии председателя участковой избирательной комиссии, признанного виновным в фальсификации выборов депутатов в Народный Хурал Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба суда по итогам рассмотрения дела 7 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Председатель УИК признан виновным по статье 142.1 УК РФ — «Совершение преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». Как установлено, чтобы создать видимость высокой явки на своем участке, а также в целях «искусственного завышения количества проголосовавших избирателей за Всероссийскую политическую партию «Единая Россия», которой он симпатизировал», председатель комиссии лично внес не менее чем в 208 неучтенных бюллетеней отметки о голосовании в пользу «ЕР», а затем заменил на них бюллетени с отметками избирателей. В итоговый протокол он внес не соответствующие действительным итогам голосования сведения.

Приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей. На момент опубликования приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в Народный Хурал Калмыкии состоялись 9 сентября 2018 года. При явке 54,1% «Единая Россия» набрала 68,58% голосов, КПРФ получила 13,21%, «Справедливая Россия» — 8,43% голосов. Отметим, что по итогам выборов об инциденте с вбросом бюллетеней на участке в Калмыкии говорила председатель ЦИК Элла Памфилова, ролик в интернете разместила студентка, работавшая на выборах.

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